Tekirdağ'da yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

Husunlu Mahallesi'nde yaralı olarak bulunan kulaklı orman baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı. Baykuş tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Tekirdağ'da yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

Husunlu Mahallesi'nde vatandaşlar, yaralı ve bitkin halde kulaklı orman baykuşu buldu.

Muhtar Mustafa Güldalı'nın haber vermesi üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri mahalleye gelerek yaralı baykuşu teslim aldı.

Kuruma getirilen baykuş tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Muhtar Mustafa Güldalı, AA muhabirine, daha önce bu tür bir baykuş görmediklerini ve hemen ekiplere haber vererek teslim ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
