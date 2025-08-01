Tekirdağ'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Yangın Kontrol Altına Alındı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda başlayan yangın, yerel ve hava ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının tekrar alevlenmesi üzerine ek müdahale yapıldı. Valilik, vatandaşlardan resmi açıklamalara dikkat etmelerini istedi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'nde makilikte çıkıp söndürülen, ardından tekrar canlanan ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, bölgede incelemelerde bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Şarköy ilçemize bağlı Uçmakdere Mahallemizde çıkan yangın, söndürme uçakları, helikopterler, itfaiye araçları ve arazözler ile yapılan müdahaleler neticesinde kontrol altına alınmıştır. Dozerler ile yangın çevresi kazılarak yangının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca itfaiye araçları Uçmakdere Mahallesi etrafına yerleştirilerek yangına karşı mahallemizin güvenliği sağlanmıştır. Yangına canları pahasına müdahale etmeye devam eden görevlilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızdan resmi kurumlarımızdan yapılacak açıklamaları dikkate almalarını, yangın bölgesine yaklaşmamalarını ve görevlilerimizin ikazlarına uymalarını rica ederiz" denildi.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sabah saat 07.00 sıralarında makilik alanda başlayan yangın, daha sonra orman, itfaiye ve köylümüz ile beraber söndürüldü. Tabii soğutma çalışmaları da devam etti. Soğutma çalışmaları yapıldıktan sonra ekiplerin ayrılmasından sonra rüzgarın da etkisiyle yangın tekrar alevlendi. Ondan sonra hava taşıtları sevk edildi. Bu saate kadar bayağı alan söndürüldü. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Mehmet YİRUN- Nuri ÇAĞLAR/ ŞARKÖY (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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