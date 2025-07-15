Tekirdağ'da Yangın İle Mücadele Ediliyor

Tekirdağ'da Yangın İle Mücadele Ediliyor
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Şarköy ilçesinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına itfaiye, Orman İşletme ve jandarma ekipleri ile birlikte 2 uçak, 4 helikopter, arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
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