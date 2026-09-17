Haberler

Tekirdağ'da velilere seminer verildi

Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimince "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Uyum Süreci Yönetiminde Ebeveynin Rolü" konulu seminer düzenlendi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimince "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Uyum Süreci Yönetiminde Ebeveynin Rolü" konulu seminer düzenlendi.

Tekirdağ Eğitim Akademisi faaliyetleri kapsamında velilere yönelik düzenlenen seminerde, Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı Cihangir Kılınç, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda okul öncesi ve ilkokula geçiş sürecinde çocukların uyumunu desteklemede ebeveynlerin rolünü ele aldı.

Seminerde ayrıca sağlıklı uyum sürecini destekleyecek yaklaşımlar ile aile ve okul arasındaki işbirliğinin önemi hakkında bilgi verildi.

Velilerin süreçle ilgili sorularının da yanıtlandığı program, interaktif bölümle devam etti.

Programın sonunda seminere katkılarından dolayı Kılınç'a, desteklerinden dolayı Namık Kemal İlkokulu Müdürü Fatma Çelik Dinç ile Atatürk İlkokulu Müdürü Tülay Özcan'a teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA
Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi sevindiren gelişme

Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi sevindiren gelişme
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brighton'dan Manchester United'a karşı tarihi geri dönüş

Manchester United'a karşı tarihi geri dönüş
Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı

Türkiye'de tarihi eşik! Tabeladaki rakam ilk kez bu seviyeyi görüyor
Galatasaray'ın rakibi Barcelona çıldırdı! 90 dakikada gol olup yağdılar

Galatasaray'ın rakibi Barcelona çıldırdı! Gol olup yağdılar
Bruno Genesio'dan Beşiktaş için ses getiren itiraf: Kulaklarım 2-3 gün ağrıdı

Beşiktaş taraftarı için söyledikleri bomba: Kulaklarım...
CENTCOM duyurdu! ABD'den dikkat çeken Suudi Arabistan hamlesi

Korkulan oldu! ABD'den gündem yaratacak Suudi Arabistan hamlesi
Cansu öğretmenin kahreden sonu! Bebeği daha 3 aylıktı

Cansu öğretmenden kahreden haber! Bebeği daha 3 aylıktı
Trump'ın seçtiği isimden ters köşe! İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi

Trump'a bu gece uyku yok! En büyük darbeyi kendi seçtiği isimden yedi