Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Basın İlan Kurumu Müdürü Ökkeş Buğra Atılgan ve eski milletvekili Saffet Kaya'yı makamında ağırladı. Ziyarette kurumun çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Basın İlan Kurumu Müdürü Ökkeş Buğra Atılgan'ı ziyaret etti.

Soytürk ve Atılgan bir süre görüştü.

Ziyarette Atılgan, Vali Soytürk'e kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

-Vali Soytürk'e ziyaret

Eski Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Kaya ve Soytürk makamda bir süre sohbet etti.

Vali Soytürk, ziyaret için Kaya'ya teşekkür etti.

-Süleymanpaşa Kaymakamı Tunçer'e ziyaret

Tekirdağ Valiliği Roman Koordinatörü Süleyman Karatepe, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Karatepe ve Tunçer, makamda bir süre görüştü.

Tunçer, ziyaret için Karatepe'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü

Davos'a gitmek için havalanan Trump'ın uçağında panik anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda

Helal olsun sana! Zeynep Sönmez'den tarihi başarı
İki ilden endişelendiren görüntü

İki ilden peş peşe endişelendiren görüntü! Sebebini uzmanı açıkladı
Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir

Alarmları kurun! Bu akşam tarih yazabilir
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda

Helal olsun sana! Zeynep Sönmez'den tarihi başarı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı

Kaymakamın ziyareti ilçeyi karıştırdı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni operasyon

Belediyeye yeni operasyon! 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi