Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
+2 sitede yayında
Güncelleme:
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 8 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 75 gram sentetik uyuşturucu ve 20 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA