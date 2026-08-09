Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde, üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA