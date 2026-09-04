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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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