Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi

Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı. Aynı gün Süleymanpaşa ilçesinde ise bir otomobilde ruhsatsız tabanca bulundu ve sürücü gözaltına alındı.