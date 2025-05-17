Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 39 Zanlı Gözaltında

Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 39 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Aydoğdu ve Hıdırağa mahallerinde belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 180 gram uyuşturucu, 242 uyuşturucu hap, 8 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Adreslerde bulunan 39 zanlı gözaltına alındı.

Öte yandan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 hükümlü de yakalanarak, adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.