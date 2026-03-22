Tekirdağ'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen operasyonla evinde uyuşturucu ele geçirilen G.Z. tutuklandı. Ekipler, şüphelinin evinde 657 adet uyuşturucu hap buldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen G.Z'nin Ayaspaşa Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 657 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.Z. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Cemal Çavdar