Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 25'i tutuklandı

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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 30 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 8 bin 754 sentetik ecza hapı, 132 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA