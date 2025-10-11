Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama
Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Ekipler, 3 gün boyunca uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda binlerce kullanımlık uyuşturucu madde ve çeşitli haplar ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3 gün boyunca uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 14 parça halinde 4 bin 348 kullanımlık uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 1.63 gram uyarıcı madde, 17 adet hap ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel