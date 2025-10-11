Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Ekipler, 3 gün boyunca uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda binlerce kullanımlık uyuşturucu madde ve çeşitli haplar ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 şüpheliden'4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3 gün boyunca uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 14 parça halinde 4 bin 348 kullanımlık uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 1.63 gram uyarıcı madde, 17 adet hap ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
