Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, motosikletteki 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 135 uyuşturucu hap ve 582 lira ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında takip ettikleri motosikleti İlyas Mahallesi'nde durdurdu.
Motosikletteki 2 şüphelinin üst aramasında 135 uyuşturucu nitelikli hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 582 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ü.E. ve P.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.