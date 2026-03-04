Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışmalarda, 1 kilo 590 gram uyuşturucu ve 378 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 590 gram uyuşturucu, 378 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 60 bin 710 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.