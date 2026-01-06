Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Tekirdağ'da yapılan polis denetimlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 8 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
500

