Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da yapılan polis denetimlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 8 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel