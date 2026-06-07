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Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde sentetik uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen
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