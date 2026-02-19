Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüpheli kişileri durdurarak uyuşturucu ele geçirdi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA " / " + Hasan Hüseyin Kır -
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda polis gözaltına alınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı

Annesi de paraya para demeyecek
Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi

Fabrikalar tonlarca su çekti, ünlü göl 200 metre birden çekildi
Sedat Peker, Ramazan ayı için on binlerce gıda kolisi hazırlattı

Bunun gibi on binlercesini hazırlattı
Ramazan'ın ilk gününde Şara'dan gündem yaratacak karar

Ramazan'ın ilk gününde Şara'dan gündem yaratacak karar
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı

Annesi de paraya para demeyecek
57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı

57 milyonluk değerleriyle 666 milyonluk dünya devine acımadılar
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi

Şampiyonlar Ligi'nde kahreden sonuç