Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Çerkezköy, Ergene ve Çorlu ilçelerinde yapılan denetimlerde şüpheli görülen kişilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy, Ergene ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel