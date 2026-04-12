Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı ve Marmaraereğlisi ilçelerinde gerçekleştirdikleri kontrollerde şüpheli şahısları durdurdu ve üst aramalarında uyuşturucu maddeler ele geçirdi.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat