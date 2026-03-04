Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kişilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirdi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

