Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 bin 56 kullanımlık uyuşturucu ve 1 litre uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 12 bin 56 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş peçete, 1 litre uyuşturucu ham maddesi ile ticarette kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan N.Ç, S.D. ve E.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
