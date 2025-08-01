Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramada 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler O.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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