Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu; 16 tutuklama

TEKİRDAĞ'da polisin helikopter destekli operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 16 şüpheli ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Süleymanpaşa ve Saray ilçelerinde çalışma yaptı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Süleymanpaşa ve Saray'a bağlı Aydoğdu, Altınova, Karadeniz ve Cumhuriyet mahallelerinde belirlenen 18 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Havadan helikopterin de destek verdiği operasyonda, adreslerdeki aramalarda 1 kilo 285 gram uyuşturucu, 115 uyuşturucu hap, ruhsatsız 4 tabanca, 2 hassas terazi, 152 mermi ele geçirildi ve 16 şüpheli de yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,