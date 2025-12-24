Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi, 11 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde 760 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 839 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 38 bin 280 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.