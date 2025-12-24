Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Tekirdağ'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 11 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 760 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 839 uyuşturucu hap ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi, 11 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde 760 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 839 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 38 bin 280 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
