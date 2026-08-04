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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

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Tekirdağ'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 10 bin uyuşturucu hap, 173 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca ve 42 bin 450 lira ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 8 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 10 bin uyuşturucu hap, 173 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 42 bin 450 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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