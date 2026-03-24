Tekirdağ'da asayiş

Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilerek üç şüpheli gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Evde uyuşturucu bulundu

Çerkezköy ilçesinde evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada, evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kır
