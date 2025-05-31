Tekirdağ'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, İki Şahıs Tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde 121 gram eroin, 5 gram sentetik uyuşturucu ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Araçta bulunan iki şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, aracın bazı bölümlerine gizlenmiş halde 121 gram eroin, 5 gram sentetik uyuşturucu ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Araçta bulunan İ.A. ve A.T. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel