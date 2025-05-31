Tekirdağ'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, İki Şahıs Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, İki Şahıs Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde 121 gram eroin, 5 gram sentetik uyuşturucu ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Araçta bulunan iki şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, aracın bazı bölümlerine gizlenmiş halde 121 gram eroin, 5 gram sentetik uyuşturucu ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Araçta bulunan İ.A. ve A.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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