Tekirdağ'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, İki Şahıs Tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, aracın bazı bölümlerine gizlenmiş halde 121 gram eroin, 5 gram sentetik uyuşturucu ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Araçta bulunan İ.A. ve A.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.