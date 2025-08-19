Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da yapılan polis denetimlerinde uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yapılan denetimlerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
