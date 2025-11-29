Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimi: 6 Şüpheli Gözaltında
Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu bulunduran 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden şahıslarla ilgili soruşturma sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel