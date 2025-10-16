Tekirdağ'da Uluslararası Afet Tatbikatı 2025 Toplantısı Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da Uluslararası Afet Tatbikatı 2025 Ana Planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç tarafından, tüm ilçelerde olası bir deprem esnasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili sunum gerçekleştirildi.

Ardından, kaymakamları ve ilçe belediye başkanları tarafından sorumluluk alanlarında yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Ardından tatbikatın en iyi şekilde gerçekleşebilmesi için koordinasyon gerektiren konular görüşülerek istişarelerde bulunuldu.

Vali Recep Soytürk, tatbikat ile ilgili toplanma noktalarının hazır olması ve kamuoyuna bildirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Toplantıya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve ilgili kurum müdürleri katıldı.