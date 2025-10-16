Haberler

Tekirdağ'da Uluslararası Afet Tatbikatı 2025 Toplantısı Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da Uluslararası Afet Tatbikatı 2025 Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da, AFAD'ın öncülüğünde olası bir deprem tatbikatı için planlama toplantısı yapıldı. Vali ve ilgili yöneticilerin katılımıyla tatbikatın başarısı için gerekli koordinasyon ele alındı.

Tekirdağ'da Uluslararası Afet Tatbikatı 2025 Ana Planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç tarafından, tüm ilçelerde olası bir deprem esnasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili sunum gerçekleştirildi.

Ardından, kaymakamları ve ilçe belediye başkanları tarafından sorumluluk alanlarında yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Ardından tatbikatın en iyi şekilde gerçekleşebilmesi için koordinasyon gerektiren konular görüşülerek istişarelerde bulunuldu.

Vali Recep Soytürk, tatbikat ile ilgili toplanma noktalarının hazır olması ve kamuoyuna bildirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Toplantıya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Dünyayı endişelendiren talimat! Trump gizli operasyon yetkisi verdi

Dünyayı endişelendiren talimat! Trump gizli operasyon yetkisi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor

Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor
Davutoğlu'nun konferansı iptal edildi

Davutoğlu'nu küplere bindiren iptal kararı
Kızını vurduktan sonra intihar etmişti! Tartışmanın sebebi pes dedirtti

Kızını vurup intihar etmişti! Tartışmanın sebebi pes dedirtti
Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu

Komşu ülkenin en kritik binasını bu hale getirdiler
Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor

Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor
İmza an meselesi! İşte Fatih Terim'in yeni takımı

Resmi açıklama an meselesi! İşte Terim'in yeni takımı
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan orduya skandal emir

İsrail ordusuna skandal emir! ABD ile saldırı hazırlığı başladı
840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi! Kazandığı ikramiye inanılmaz

840 liralık altılı kuponuyla kazandığı ikramiye inanılmaz
Kenan Yıldız'ın ettiği duadan rahatsız olan biri var: Bu çocukları...

Kenan Yıldız'ın ettiği duadan rahatsız olan biri var: Bu çocukları...
Okyanusun ortasına inşa edildi! Görmek isteyenin en ufak bir hatası dahi ölümle sonuçlanıyor

Okyanusun ortasına inşa edildi! En ufak bir hata dahi ölümle bitiyor
Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray'a Şilili yıldız

Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray'a Şilili yıldız
Pervin Buldan'ın teşhir ettiği İYİ Partili vekile tehdit ve hakaret mesajları

Pervin Buldan'ın teşhir ettiği vekile tehdit mesajları geliyor
Haftalardır otelde kalıyorlardı! Galatasaraylı yıldızın yeni evinin manzarası büyüledi

Muhteşem manzaraya sahip bu ev bakın kimin çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.