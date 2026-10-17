Tekirdağ'da üç ilçede uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı

Tekirdağ'da üç ilçede uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu şüphelilerin üst aramasında ve bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Üç olayda da şüpheliler gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
???????Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.
Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.