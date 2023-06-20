Tekirdağ'da turistik bölgelerinde görev alacak jandarma atlı timi tanıtıldı. Nevşehir JAKEM Komutanlığından Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen atlı jandarma timleri, turizm bölgelerinde emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla yaz ayları süresince 2 ay Süleymanpaşa Kumbağ sahili, Marmaraereğlisi Sultanköy ve Yeniçiftlik sahilleri, Şarköy Mürefte sahili ve Saray Çamlıkoy Tabiat Parkında (Kastro) devriyelerini icra edecek.

Tekirdağ'da turistik bölgelerde görev alacak jandarma atlı timi tanıtıldı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da turistik bölgelerinde görev alacak jandarma atlı timi tanıtıldı.

Nevşehir JAKEM Komutanlığından Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen atlı jandarma timleri, turizm bölgelerinde emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla yaz ayları süresince 2 ay Süleymanpaşa Kumbağ sahili, Marmaraereğlisi Sultanköy ve Yeniçiftlik sahilleri, Şarköy Mürefte sahili ve Saray Çamlıkoy Tabiat Parkında (Kastro) devriyelerini icra edecek. Görev öncesi atlı jandarma timi, Tekirdağ'da tanıtım amacıyla sahil alan boyunca gezi yaptı. Jandarmadan atlı timi, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı. Atlara yaklaşan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekilmeye çalıştı.

Vatandaşlar yaptıkları açıklamada "Çok güzel çok şaşırdık. Çok beğendik harika" dediler.