Tekirdağ'da 'Trakya İhracatında Genç Stratejiler' yarışmasının finali yapıldı

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'ndeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere yönelik düzenlenen "Trakya İhracatında Genç Stratejiler Yarışması"nın final programı gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, gençlerle birlikte yerli ve milli sanayiyi güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Trakya'da üniversitelerle güçlü bir iş birliği oluşturduklarını belirten Şahin, "Özellikle gençler bu süreçte sadece proje üretmedi, Trakya'nın üretim gücüyle de tanıştı." dedi.

Şahin, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde yeni girişimcilerin ortaya çıkmasını amaçladıklarını ifade ederek, projeyle öğrencilerle üretim merkezlerini bir araya getirdiklerini dile getirdi.

Kalkınmanın yalnızca ekonomik göstergelerle sınırlı olmadığını vurgulayan Şahin, "Gerçek kalkınma beşeri sermayeye yani insana yapılan yatırımdır. Trakya'nın üretim potansiyelini artıracak en önemli güç gençlerimizdir. Bugün final kürsüsünde 21 takım yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Şahin, Trakya'nın sanayi, tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında gelişimini sürdürmesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, proje kapsamında öğrencilerin fabrikaların üretim hatlarını, hastanelerin hizmet süreçlerini ve sağlık turizmi operasyonlarını yerinde görme imkanı bulduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından, öğrencilerin hazırladığı projeler, slayt sunumları eşliğinde katılımcılara tanıtıldı.