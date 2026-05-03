Tekirdağ'da "Trakya Hukuk Fakülteleri Arası Münazara" etkinliği düzenlendi

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Trakya Hukuk Fakülteleri Arası Münazara" etkinliği, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikte Balıkesir Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve NKÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri, "Avusturya Parlamenter Sistemi" formatında kıyasıya mücadele etti.

Öğrenciler, çevrim içi anketler aracılığıyla tartışma konularını belirlerken, hazırlanan 20 soruluk "Münazara Genel Kültür" testine katılarak etkinliğin interaktif bir parçası oldu.

Yarışma sonunda jüri üyeleri, ekip ve bireysel bazda en başarılı münazırları belirledi.

Kazanan öğrencilere ödülleri, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selman Karakul tarafından takdim edildi.

Diğer kategorilerdeki ödüller ve katılım belgeleri akademisyenler tarafından verildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
