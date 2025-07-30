Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2 Ölü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin menfeze çarpması sonucu sürücü Gökhan Şahin ve yolcu İsmail Gün hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Gökhan Şahin'in kullandığı 34 ZLH 74 plakalı otomobil, Misinli kavşağında menfeze çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü ve araçtaki İsmail Gün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, Çorlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel