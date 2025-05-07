Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sabri Özsoy idaresindeki 59 YA 478 plakalı otomobil, Buzağcı Mahallesi'nde E. K. yönetimindeki 39 ACU 830 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sabri Özsoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel