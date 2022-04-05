Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte yağan çamur hayatı olumsuz etkiledi. Araçlarının üzerleri çamurla kaplanan sürücüler, oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan yağmurla birlikte toz taşınması nedeniyle çamur yağdı. Yağışın durmasının ardından park halindeki araçların üzeri çamurla kaplandı. Sürücülerin bazıları kendi imkanları ile çamurları temizlerken, oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu. Aracı çamurla kaplanan Tolga Çalışkan, son 3 gündür yağmurla birlikte zaman zaman çamur yağdığını belirterek, "Araçlarımıza hatta sağlığımıza zarar verip vermediğini düşünüyoruz. Sabah kalktığımda aracımın üzerinde bir tabaka halinde sarı bir bulut şeklinde çamur vardı. Ben de aracımı yıkamacıya götürmek için yıkama sırasındayım. Bir an önce sıramın gelip arabamın bu toz topraktan kurtulmasını istiyorum" dedi.