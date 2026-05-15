Tekirdağ'da helikopterli uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama

Güncelleme:
TEKİRDAĞ'da polisin 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yaptı. Belirlenen şüpheli ve adreslere yönelik havadan helikopter ve dron destekli operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, aralarında kadınların da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ve şüphelilerin üzerlerinde 9 kilo 821 gram sentetik uyuşturucu, 8 bin 468 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, 15 bin 659 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 258 bin lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
