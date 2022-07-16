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Son dakika haberleri! Tekirdağ'da tırtıl istilası: Drone ile operasyon başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Tunay Özdemir - Güncel
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Son dakika gündem haberi... - Tekirdağ'da tırtıl istilası: Drone ile operasyon başlatıldı Tekirdağ'da tarım arazilerinde ekili olan Ayçiçeklerine dadanan 'çayır tırtılı' zararlısına karşı drone ile operasyon başlatıldı.

- Tekirdağ'da tırtıl istilası: Drone ile operasyon başlatıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da tarım arazilerinde ekili olan Ayçiçeklerine dadanan 'çayır tırtılı' zararlısına karşı drone ile operasyon başlatıldı.

Ayçiçeği zararlısı olarak çayır tırtılının Trakya'da yer alan tarım arazilerinde görülmeye başlaması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 'İnsansız Hava Aracı (İHA)' ile ilaçlama yapılmasına onay verilmesinin ardından Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde drone ile ilaçlama operasyonu başlatıldı.

Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından arazilerinde çayır tırtılı tespit edilen üreticilerin arazilerinde drone ile ilaçlama çalışması başlatılırken, Trakya genelinde bulunan 4 milyon dekarlık tarım arazilerinde zararlı tespiti çalışmaları da devam ediyor.

Çayır tırtılı nedir?

Ayçiçeklerinin yeşil yapraklarından başlayarak baş kısmına kadar olan bölümlerini yiyerek beslenen binlerce çayır tırtılı, ayçiçeklerinin tane sayısını ve verimini düşürerek toplam rekolteyi azaltması sebebiyle ayçiçeği zararlısı olarak adlandırılıyor. Bilimsel olarak 'loxostege sticticalis' olarak adlandırılan bu canlı türü larva sürecini tamamlamasının ardından 'çayır güvesi' olarak hayatına devam ediyor. Üreme döneminde tek seferde 300-400 yumurta bırakabilen bu canlı, büyüdüğünde ayçiçeğinin yanı sıra mısır, arpa, buğday, pancar gibi 200'den fazla bitki türüne zarar veriyor.

İhlas Haber Ajansı / Tunay Özdemir - Güncel

Trakya Bölgesi Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

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