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Tekirdağ'da tıra çarpan minibüsteki 1 kişi öldü

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tıra çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tıra çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Çorlu gişeleri mevkisinde S.T. idaresindeki 06 DVS 744 plakalı minibüs, emniyet şeridine yanaşmaya çalıştığı iddia edilen N.A. yönetimindeki 34 PAG 015 plakalı tıra çarptı.

Tır sürücüsünün ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüsteki Muhammet K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü S.T, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammet K'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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