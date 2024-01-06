TEKİRDAĞ'da TEM Otoyolu'nda 3 Otomobilin Karıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde TEM Otoyolu'nda ikisi Bulgaristan plakalı, 3 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Ergene ilçesi Edirne istikametinde meydana geldi. Sol şeritten giden O.C.B. yönetimindeki B1481TM Bulgaristan plakalı otomobil, orta şeritten önüne manevra yaptığı belirtilen S.M.'nin kullandığı K9557AT plakalı Bulgaristan plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle O.C.B.'nin otomobili takla atarak devrildi. C.K., yönetimindeki 34 UF 6630 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, O.C. B., S.M. ve Z.M., ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.