Haberler

Tekirdağ'da TCG Yıldırım, Preveze Deniz Zaferi yıl dönümünde ziyarete açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Yıldırım ziyarete açıldı. Ceyport Limanı'nda demirleyen gemiyi gezen İsmail Can Akan, Deniz Kuvvetlerinin gücünü bir kez daha gördüklerini söyledi.

Tekirdağ'da, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yavuz sınıfı fırkateyni "TCG Yıldırım" ziyarete açıldı.

Ceyport Limanı'nda demirleyen "TCG Yıldırım"da görevli personel, ziyaretçilere gemiyle ilgili bilgi verdi.

Vatandaşlardan İsmail Can Akan, gazetecilere, kente gelen gemiyi ailesiyle birlikte ziyaret ettiğini söyledi.

Deniz Kuvvetlerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördüklerini anlatan Akan, herkesin gemiyi görmesi gerektiğini belirtti.

Gemi, ziyaret saatinin sona ermesinin ardından kentten ayrılacak.

Kaynak: AA
Tüm gözler üzerindeydi! Cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti

Tüm gözler üzerindeydi! Cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyanlar duyurdu! Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni gelişme

Geleceğiyle ilgili yeni gelişme! Bu kez turnayı gözünden vuracak
'Hala iyi insanlar var' dedirten hareket! 2 dairesini öğrenci bursu için bağışladı

"Hala iyi insanlar var" dedirten hareket!
Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı

Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
Suat Kılıç'tan korumasına dikkat çeken uyarı: Mustafa geç kalıyorsun

Yanına yaklaşınca korumasına patladı: Geç kalıyorsun Mustafa
İtfaiyeden nefes kesen kurtarma operasyonu! O anlar kamerada

İtfaiyeden nefes kesen kurtarma operasyonu
Fenerbahçe'ye transfer yasağının gelmesine neden olan rakam ortaya çıktı

F.Bahçe'nin transfer yasağını kaldırmak için ödeyeceği para belli oldu
Türkiye maçı öncesi İtalya'da deprem: Tam 10 futbolcu kadro dışı

Türkiye maçı öncesi deprem! Tam 10 futbolcuyu kadro dışı bıraktılar