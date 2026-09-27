Tekirdağ'da TCG Yıldırım, Preveze Deniz Zaferi yıl dönümünde ziyarete açıldı

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Tekirdağ'da, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yavuz sınıfı fırkateyni "TCG Yıldırım" ziyarete açıldı.

Ceyport Limanı'nda demirleyen "TCG Yıldırım"da görevli personel, ziyaretçilere gemiyle ilgili bilgi verdi.

Vatandaşlardan İsmail Can Akan, gazetecilere, kente gelen gemiyi ailesiyle birlikte ziyaret ettiğini söyledi.

Deniz Kuvvetlerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördüklerini anlatan Akan, herkesin gemiyi görmesi gerektiğini belirtti.

Gemi, ziyaret saatinin sona ermesinin ardından kentten ayrılacak.

Kaynak: AA