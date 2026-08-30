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TCG Enez Tekirdağ'da Ziyarete Açıldı

TCG Enez Tekirdağ'da Ziyarete Açıldı
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30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'a demirleyen mayın avlama gemisi TCG Enez, vatandaşların ziyaretine açıldı. Ziyaretçiler gemi personelinden bilgi alarak Deniz Kuvvetleri'nin gücünü yakından görme fırsatı buldu.

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığının mayın avlama gemisi "TCG Enez" ziyarete açıldı.

Ceyport Limanı'nda demirleyen "TCG Enez"de görevli personel, ziyaretçilere gemiyle ilgili bilgi verdi.

Vatandaşlardan Volkan Günaydın, gazetecilere, 30 Ağustos dolayısıyla kente gelen gemiyi çocuğuyla ziyaret ettiğini söyledi.

Zafer Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını belirten Günaydın, "Gemideki personel bize güzel bilgiler verdi. Böyle gemileri gezince Deniz Kuvvetlerimizin ne kadar güçlü olduğunu anlıyoruz. Herkesin gelip gemiyi görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Gemi, ziyaret saatinin sona ermesinin ardından kentten ayrılacak.

Kaynak: AA
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