Tekirdağ'da Tatilden Dönen Ailenin İçinde Bulunduğu Araç Devrildi: 7 Yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tatilden dönen bir ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, kaza sonucu devrildi ve 5'i çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.