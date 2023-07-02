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Tekirdağ'da Tatilden Dönen Ailenin İçinde Bulunduğu Araç Devrildi: 7 Yaralı

Tekirdağ'da Tatilden Dönen Ailenin İçinde Bulunduğu Araç Devrildi: 7 Yaralı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tatilden dönen bir ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, kaza sonucu devrildi ve 5'i çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi ile 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy Tugay Kavşağı'nda meydana geldi. Samsun'da tatil yapıp, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine dönüşe geçen 5'ü çocuk 7 kişilik ailenin içinde bulunduğu 59 TG 678 plakalı hafif ticari araç, baba Abdurrahman Aydoğdu'nun kontrolden çıkıp, yan yattı. Kazada sürücü, eşi Aygül, çocukları F.A., Y.A., Y.E.A. S. A. ve F.A., yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Güncel

Çerkezköy Tekirdağ Tragger Güncel Haberler

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