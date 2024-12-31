Tekirdağ'da Tarlaya Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi. Olayda otomobilin sürücüsü E.D., hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 34 DJL 899 plakalı otomobil, Çene Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü E.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel