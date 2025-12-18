Haberler

Tekirdağ'da düzenlenen panelde kentin tarihi ve kültürü konuşuldu

Tekirdağ'da düzenlenen panelde kentin tarihi ve kültürü konuşuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da, tarihi ve kültürel zenginliklerin ele alındığı bir panel gerçekleştirildi. Prof. Dr. Hasan Kaya, kentin önemli tarihî olaylarına dikkat çekerek, Tekirdağ'ın tarihsel bağlamda önemini vurguladı.

Tekirdağ'da düzenlenen panelde kentin tarihi ve kültürü konuşuldu.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "Tekirdağ Tarihi ve Kültürü" paneli düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaya, panelde yaptığı konuşmada, kentin önemli bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Çanakkale Kara Savaşları'nda destanlaşan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüyle bahsettiği 57. Alay'ın Tekirdağ'da kurulduğunu anımsatan Kaya, Atatürk'ün, 1928'de yeni Türk alfabesini ilk kez Tekirdağ'da uyguladığını dile getirdi.

Kaya, kentin tarihi ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

NKÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşen Sina da Traklar dönemi ile ilgili sunum yaptı.

Program, akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.

Panele, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği Başkanı Hüseyin Bayol, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Konya'daki apartman faciasında kritik rapor: Bodrum duvarları ince yapılmış

Konya'daki facia göz göre göre gelmiş! Rapordaki bir detay korkunç
Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok

Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde

Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı

Ünlü şarkıcıya klip çekimi sırasında at çarptı
Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası

Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Yalıda grup seks iddiası! Telefon yasak, uyuşturucu serbest
title