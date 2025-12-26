Haberler

Tekirdağ'da sulama kanalına otomobil düştü: 2 yaralı

Tekirdağ'da sulama kanalına otomobil düştü: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu otomobil sulama kanalına düştü. Sürücü ve eşi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü M.A.K. ile yanındaki eşi G.K., yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Muratlı Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. M.A.K.'nin kontrolünü yitirdiği 42 AEP 888 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına düştü. Otomobilde sıkışan sürücü M.A.K. ile yanındaki eşi G.K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan çift, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon sürecini destekleyecek

Bakan Şimşek'in yüzünü güldüren haber! Jet hızıyla paylaşım yaptı
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek

Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi