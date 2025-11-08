Tekirdağ'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Tekirdağ'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü, ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Trafik ekipleri sürücüleri uyarıyor.
Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.
Gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, kenti Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bazı bölgelerde görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü. Trafik ekipleri, bazı noktalarda dikkatli olmaları yönünde sürücüleri uyardı.
Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel