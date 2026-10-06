Haberler

Tekirdağ'da sis, Muratlı ve Hayrabolu yolunda görüşü 40 metrenin altına düşürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da sis, Muratlı ve Hayrabolu yolunda görüşü 40 metrenin altına düşürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da gece başlayıp sabaha karşı artan sis, kenti Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metrenin altına düşerken hava sıcaklığı 13 derece ölçüldü; sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.

Gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, kenti Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi

40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, beklenen adımı attı
Trump'tan dizelde tarihi karar! 'Eşi benzeri görülmemiş adım' diyerek duyurdu

Trump'tan tarihi karar! "Eşi benzeri görülmemiş adım" diyerek duyurdu
A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık

38 yıldır olmayan dün gece oldu!
Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı

TikTok'taki sözleri başını yaktı! Peker'in paylaşımı dikkat çekti
Acun Ilıcalı'nın ''Kafaya taktım'' dediği yıldız isim, Avrupa'ya damga vurdu

Acun'un ''Kafaya taktım'' dediği yıldız, Avrupa'ya damga vurdu
18 yaşındaki Gökçe'nin boğazını kesen katilin takipçi sayısı 1 günde 15 kat arttı

Ormanda Gökçe'nin boğazını kesen katille ilgili şoke eden gelişme

Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz

Tehdit ettikleri ülkeden tarihi rest: Bedeli ağır olur, yine ezeriz